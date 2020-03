Kreis Segeberg (ots) – Das durch die Wetterdienste angekündigte Sturmtief „Gisela“ hat auch heute vor dem Kreis Segeberg kein Halt gemacht. In der Zeit von 07:30 bis 17:00 Uhr kam es im gesamten Kreisgebiet zu 62 wetterbedingten Einsätzen der Freiwilligen Wehren. Vielerorts handelt es sich um umgestürzte Bäume oder Beschädigungen im Dachbereich. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Zwischen Todesfelde und Vosshöhlen ist am frühen Nachmittag noch ein LKW in den Graben gerutscht. Die Freiwillige Feuerwehr Todesfelde sicherte in Zusammenarbeit mit der Polizei die Einsatzstelle ab und nahm auslaufende Betriebsmittel auf. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und konnte aber an der Einsatzstelle verbleiben. Ein Dank geht auch hier wieder an die zahlreichen Arbeitgeber für die Freistellung der Kameradinnen und Kameraden. Ohne diese Hilfe wäre es ehrenamtlich kaum zu schaffen an solchen Tagen schnell und kompetent zu helfen.

