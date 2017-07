Bad Segeberg (ots) – Der Kreisfeuerwehrwehrverband Segeberg feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass ist am Sonntag, den 03. September 2017, eine Präsentation des Verbandes im Rahmen eines Blaulichttages in der Innenstadt Bad Segebergs geplant. Hierzu werden die Feuerwehren und Hilfsorganisationen des Kreises Segeberg in der Innenstadt ihre Bereitschaft und ihr Können präsentieren. Neben einer Selbstdarstellung des Kreisfeuerwehrverbandes und unserer Aufgaben sind zahlreiche besondere Events und Showeinlagen vorgesehen, die diesen Veranstaltungstag zu einem Erlebnis für Groß und Klein, Jünger und Älter, werden lassen. Für Getränke, Verpflegung und den passenden musikalischen Rahmen wird Sorge getragen. Es werden um die 10.000 Besucher erwartet. Rund um die Aktivitäten der Blaulichtorganisationen veranstaltet die Marketingagentur Kalkberg Konsorten bereits am Sonnabend ein Rahmenprogramm rund um das traditionelle Stadtfestwochenende. Um auf die besonderen Highlights hinzuweisen, laden wir deshalb zu einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag, den 01.08. um 11 Uhr in die Kreisfeuerwehrzentrale Segeberg, Hamburger Straße 117 ein.

Quelle: presseportal.de