FW-SE: Brannte Schuppen mit Holzlager

Schlamersdorf (ots) – Um 13:32 gingen in der Gemeinde Seedorf und in den angrenzenden Orten die Sirenen. Gemeldet wurde ein Feuer in einem Schuppen neben einer Garage. Kurze Zeit später wurde wieder über den Notruf gemeldet, dass das Feuer auf die nebenstehende Garage übergreift. Die Leitstelle in Norderstedt erhöhte daraufhin das Einsatzstichwort auf Feuer Groß, sodass weitere Wehren alarmiert wurden. Durch das schnelle Eingreifen der ersten eintreffenden Wehren konnte der Entstehungsbrand an der Garage gelöscht werden. Unter schwerem Atemschutz wurde das Feuer in Schuppen und Holzlager unter Kontrolle gebracht. Bereits um 14:30 konnte Einsatzleiter Klaus Heymann „Feuer aus“ an die Leitstelle melden lassen. Klaus Heymann ist mit dem Einsatzverlauf sehr zufrieden und lobte die gute Zusammenarbeit. Er blieb mit seiner Wehr noch für einige Zeit an der Einsatzstelle um den Brandort zu kontrollieren. Im Einsatz waren insgesamt sechs Feuerwehren mit 86 Einsatzkräften, die beiden Einsatzleitwagen des Amt-Trave-Land, ein Rettungswagen zur Sicherung der Atemschutzträger und die Polizei mit einem Fahrzeug.

Quelle: presseportal.de