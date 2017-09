Bad Segeberg (ots) – Die Vorbereitungen für den Blaulichttag anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg laufen in vollen Touren. Am Sonntag um 10 Uhr wird Kreisbrandmeister Holger Gebauer den Blaulichttag zusammen mit Landrat Jan-Peter Schröder auf der Aktionsfläche „A“ (Sky-Markt) eröffnen. Die Aktionsfläche auf dem Marktplatz wird dann um 11 Uhr zusammen mit dem Bürgermeister der Stadt Bad Segeberg Dieter Schönfeldt in Gang gesetzt. Im Laufe des Tages wird der Innenminister Hans-Joachim Grote auf der Blaulichtmeile erwartet. Wir freuen uns auf einen tollen Tag! Ansprechpartner für die Presse am Sonntag wird der Kreispressewart Sönke Möller unter der Rufnummer 0173/ 614 010 91

Quelle: presseportal.de