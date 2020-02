Milchbauern diskutieren mit Minister über Digitalisierung Die Digitalisierung steht am Montag im Zentrum des Milchbauerntags in Osterrönfeld bei Rendsburg. Dazu erwartet der Bund deutscher Milchviehhalter Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (9.30 Uhr). Der Grünen-Politiker ist auch für die Digitalisierung zuständig. Diese wird

Kein Tesla-Dienstwagen in Brandenburger Regierung geplant Ein Tesla als Dienstwagen ist von der Brandenburger Landesregierung bisher nicht in Planung. Derzeit sei unter den Fahrzeugen, die der Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen beschaffe, kein Fahrzeug der Marke Tesla, erklärte der Sprecher des Finanzministeriums, Ingo Decker, in Potsdam. "Was die

Kosten um die 10.000 Euro: Modeschöpfer Glööckler soll Kirchenfenster gestalten Rümmingen (dpa) - Modeschöpfer Harald Glööckler plant, ein Kirchenfenster in Baden-Württemberg zu gestalten. "Die Idee eines Kirchenfensters hatte er, und die Idee, dass er unseres gestalten könnte, hatte ich", sagte Pfarrer Dirk Fiedler der Deutschen Presse-Agentur. Glööckler, der in Rheinland-Pfal

Tödliches Autorennen in Moers: Prozess beginnt Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen mit einem Todesopfer in Moers am Niederrhein beginnt heute der Prozess gegen zwei junge Männer. Die beiden 22-Jährigen aus Duisburg sollen sich im vergangenen April in Moers mit ihren über 500 PS starken Autos ein Rennen geliefert haben. Einer prallte lau

"Blauer Autozug Sylt" fährt Montagmorgen nicht Der "Blaue Autozug Sylt" wird am Montagmorgen nicht fahren. Die Fahrten um 4.30 Uhr ab Niebüll und um 6.00 Uhr ab Westerland entfallen aus Sicherheitsgründen, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Wann der fahrplanmäßige Betrieb wieder aufgenommen werden kann, werde am Montagmorgen entschieden.

Sturmtief "Sabine" hat den Norden fest im Griff Gestrichene Züge und Flüge, eingestellte Fährverbindungen, umgestürzte Bäume und umherfliegende Gegenstände: Das Sturmtief "Sabine" hat am Sonntag Regen und zum Teil orkanartige Böen nach Norddeutschland gebracht - und für zahlreiche Verkehrsbehinderungen gesorgt. In Hamburg und in vielen Städten Sc

Champions League und EHF-Cup: Handball-Bundesligisten mit makelloser Europacup-Bilanz Frankfurt/Main (dpa) - Fünf Spiele, fünf Siege: Die Handball-Bundesligisten haben ihre internationalen Aufgaben am Wochenende erfolgreich gelöst. Der deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt holte in der Königsklasse einen wichtigen 26:25 (11:9)-Sieg beim kroatischen Rekord-Champion HC PPD Zagreb und

Schulen in Brandenburg/Havel nicht generell geschlossen In Brandenburg/Havel sollen wegen des Orkantiefs "Sabine" Schulen am Montag nicht generell geschlossen bleiben. Das teilte die Stadt am Sonntag auf Twitter mit. Lediglich die Magnus-Hoffmann-Grundschule im westlichen Stadtteil Kirchmöser bleibe geschlossen. Die Betreuung für Kinder sei aber gesicher

Baum auf Gleisen stoppt Bahnverkehr Flensburg-Neumünster Ein brennender Baum auf den Gleisen hat am Sonntag auf der Bahnstrecke Flensburg-Neumünster den Zugverkehr gestoppt. Das Sturmtief "Sabine" erstickte die Flammen selber, wie der Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde mitteilte. Der Baum riss in Höhe Timmaspe beim Umfallen die Oberleitung herunt