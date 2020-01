Kreis Segeberg (ots) – Bilanz der Silvesternacht im Kreis Segeberg: Handelte es sich bei den meisten Einsätzen um brennende Mülleimer, Hecken oder Überreste eines Feuerwerks so kam es leider auch zu 3 größeren Einsätze im Kreisgebiet: Um 22:19 Uhr meldeten Anwohner in Itzstedt den Brand einer Garage. Die Feuerwehren aus Itzstedt, Nahe und Kayhude konnten die in Vollbrand geratene Garage zügig löschen und den Einsatz um 23: 32 Uhr beenden. Um 01:00 Uhr wurden durch die Rettungsleitstelle die Wehren aus Seth, Itzstedt, Nahe, Kayhude und Oering zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Seth alarmiert. Ein Müllbehältnis zwischen Garage und Wohngebäude hat Feuer gefangen. Das Feuer schlug auf das Dach über. Durch das schnelle eingreifen der Kräfte vor Ort konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Bei beiden Einsätzen kam es zu keinen Personenschäden. Zu einem weiteren Feuer aus ungeklärter Ursache kam es in Kaltenkirchen. In einem Wohncontainer, in dem noch eine Person schlief kam es zu einem Feuer. Die Person wurde durch die Feuerwehr Kaltenkirchen gerettet und durch den Rettungsdienst in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Ein großer Dank gilt den Kameradinnen und Kameraden der einzelnen Wehren, die zur Sicherheit in der Silvesternacht beigetragen haben

Quelle: presseportal.de