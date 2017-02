FW-SE: Feuer im 1. OG des Bettenturmes am Kurpark – mehrere Verletzte

Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Montag gegen 13:45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg und ein Rettungswagen mit dem Stichwort „Feuer Mittel“ in die Straße“ Am Kurpark“ alarmiert. Bei Ankunft der ersten Kräfte der Feuerwehr drang auf der Betriebshofseite aus dem 1. Obergeschoss bereits Flammen und dichter Rauch, so dass sofort die Alarmerhöhung auf „Feuer Groß – Menschenleben in Gefahr“ erhöht wurde. Zur Verstärkung wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Klein Rönnau, Fahrenkrug, Wittenborn und die Werkfeuerwehr Möbel Kraft sowie die Drehleiterzüge aus Wahlstedt und Bad Oldesloe nachalarmiert. Der Flur im 1. Obergeschoss stand bereits im Vollbrand und wurde durch mehrere Atemschutztrupps im Innenangriff bekämpft. Weiterhin wurde ein Aussenangriff über die Bad Segeberger Drehleiter vorgenommen. Die beiden Drehleitern aus Wahlstedt und Bad Oldesloe wurden zur Menschenrettung aus dem 2. OG eingesetzt. Bewohner in den oberen Stockwerken wurden gebeten in ihren Wohnungen zu verbleiben. Diese wurden evakuiert, nachdem ein Zugang zu den oberen Geschossen sichergestellt war. Im Zuge des Einsatzes wurde auch Großalarm für den Rettunsgdienst ausgelöst. Es wurden insgesamt 24 Personen, darunter eine schwer und eine mittelschwer verletzte Person in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Die betroffenden Bereiche wurden, nachdem das Feuer gelöscht war, sorgfältig mit der Wärmebildkamera nachkontrolliert und belüftet. Das Gebäude wurde stromlos geschaltet. Über die Brandursache und Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr keine Auskunft gegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Brandstelle beschlagnahmt. Im Einsatz: Feuerwehr 100 Einsatzkräfte Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg Freiwillige Feuerwehr Wahlstedt – Drehleiterzug Freiwillige Feuerwehr Bad Oldesloe – Drehleiterzug Freiwillige Feuerwehr Klein Rönnau Freiwillige Feuerwehr Wittenborn Freiwillige Feuerwehr Fahrenkrug Werkfeuerwehr Möbel Kraft Gefahrguterkundung Amt Trave- Land Einsatzkräfte Rettungsdienst: 35 Rettungsdienst, Schnelleinsatzgruppe Kreis Segeberg, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notartzt Einsatzkräfte Polizei: 16

Quelle: presseportal.de