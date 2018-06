Bad Segeberg (ots) – Gegen 1:30 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Segeberg zu einem Garagenbrand in die Julius-Leber-Strasse in Bad Segeberg gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnten festgestellt werden, dass Flammen aus dem Dachbereich schlugen und das Feuer drohte, sich weiter auszubreiten. Die ersten Löschmaßnahmen zeigten schnell Erfolg, so dass eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. Das Fahrzeug und die Einrichtung in der Garage wurden Raub der Flammen. Weiterhin wurden mehrere Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich geborgen und zur Kühlung in den Gartenteich verbracht. Zur Schadenshöhe und Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Quelle: presseportal.de