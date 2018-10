Bad Segeberg (ots) – Kurz nach 19 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg zu einem Garagenbrand in den Fliederweg gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Innere der Garage mit einer Fläche von ca. 4 x 12 Meter bereits in Vollbrand. Erste Löschversuche des Hauseigentümers waren fehlgeschlagen. Das bereits nach 5 Minuten nach der Alarmierung eintreffende erste Löschfahrzeug nahm einen sofortigen Innenangriff vor und konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Über die Drehleiter und einem weiteren Löschfahrzeug wurde der Dachbereich und die nähere Umgebung der unmittelbaren Bebauung überprüft sowie mit der Wärmebildkamera auf mögliche Brandausbreitung und Glutnester abgesucht. Es konnte Entwarnung gegeben werden, denn der angrenzende Reifenhandel wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten konnte gegen 21 Uhr die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Eingesetzte Kräfte: FF Bad Segeberg 7 Fahrzeuge 45 Einsatzkräfte Rettungsdienst 2 Rettungswagen Polizei Kripo

Quelle: presseportal.de