Großenaspe (ots) – Um 10:05 gab es Alarm für die Feuerwehren Großenaspe, Hitzhusen, Wiemersdorf, Bad Bramstedt und den ABC-Zug des Kreises Segeberg. In Brokenlande kam es zu einem Gülleaustritt an einer Biogasanlage. Ein 5000m³ fassender Güllebehälter lief leer. Nach ersten Erkenntnissen war eine Dichtung am Vermenter defekt. 70 Feuerwehrkräfte haben um das Gelände mit Biomasse und Erde einen Wall errichtet, um die auslaufende Gülle auf dem Gelände zu halten. Diese Maßnahmen führten zum Erfolg. Umliegende Landwirte und Lohnunternehmer konnten so mit dem „aufnehmen“ der Gülle beginnen. Die Feuerwehren werden noch mehrere Stunden beschäftigt sein, die Absperrmaßnahmen laufend zu kontrollieren und das „aufnehmen“ der Gülle zu begleiten. Angestellte der Anlage haben das Dach des Behälters zum Teil geöffnet um von oben das Leck abzudichten. Das Leck konnte provisorisch abgedichtet werden. Von der Einsatzstelle geht keine Gefahr für die Bevölkerung aus.

Quelle: presseportal.de