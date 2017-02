FW-SE: Güllebehälter platzt! 120000 Liter verteilen sich im Dorf (Abschlussmeldung)

Strenglin (ots) – Nach dem die Absperrmaßnahmen erfolgreich verlaufen sind, haben die Einsatzkräfte damit begonnen die Gülle kontrolliert durch die Kanalisation in Richtung Klärbecken abzuführen. Dort wird die ankommende Gülle mit Güllewagen der umliegenden Landwirte abgepumpt und in deren Güllebehältern gelagert. Die Einsatzkräfte vor Ort wurden inzwischen von einer ortsansässigen Gaststätte der Familie Molt mit warmer Suppe frischen Brötchen und Getränken versorgt. Die Feuerwehr hat die betroffenen Grundstücke gereinigt, der Einsatz zog sich bis in die Abendstunden. Das Technische Hilfswerk ist mit Einheiten zur Einsatzstelle alarmiert worden um ein vom Einsturz bedrohtes Gebäude zu sichern. Dieses wurde notwendig damit die Sachverständigen den Einsatzort begutachten konnten. Weitere Wehren aus der Umgebung wurden nachalarmiert um Einsatzkräfte zu unterstützen und abzulösen. Im Einsatzverlauf waren somit ca. 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW. Bei dem Einsatz verletzte sich ein Kamerad leicht, er wurde untersucht und konnte im Laufe des Einsatzes schon wieder mit anpacken. Einsatzleiter Detlef Kummerfeld ist mit dem Verlauf des Einsatzes zufrieden “ Jeder Einsatz bei dem keiner zu Schaden kommt ist ein guter Einsatz“. Auch der zur Einsatzstelle beorderte Sachverständige der DEKRA Michael Jahns ist zufrieden “ Alle sofort eingeleiteten Maßnahmen sind erforderlich gewesen, haben zum Erfolg geführt und hatten keine negativen Auswirkungen“. Alle Einsatzkräfte die direkten Kontakt mit der Gülle hatten wurden vor Ort noch grob gereinigt, dies übernahm die Gefahrguterkundung Amt-Trave-Land. Der Einsatz für Feuerwehr und THW konnte um ca. 18:00 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Strenglin, Wulfsfelde-Reinsbek, Segeberg, Geschendorf, Klein Rönnau, Eilsdorf und Goldenbek. Die Gefahrguterkundung Amt-Trave-Land, ein Einsatzleitfahrzeug Amt-Trave-Land, das Technische Hilfswerk und die Polizei

Quelle: presseportal.de