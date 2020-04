SEK nimmt Hamburger Supermarkt-Räuber kurz vor der Tat fest Wenige Sekunden vor einem neuerlichen Überfall auf einen Supermarkt hat ein Spezialeinsatzkommando der Hamburger Polizei zwei mutmaßliche Räuber festgenommen. Die Verdächtigen waren bereits maskiert und wollten gerade einen Discounter im Hamburger Stadtteil Horn betreten, als die Beamten zugriffen,

Erneut Coronatote aus Altenheimen im Kreis Pinneberg Die Zahl der Coronatoten aus Pinneberger Altenheimen hat sich auf 17 erhöht. Wie der Kreissprecher Oliver Carstens am Montag mitteilte, starben seit Samstag vier weitere Bewohner im Zusammenhang mit dem Virus. Neuinfektionen gebe es aber keine. Laut Kreispressestelle haben sich auch 31 Pflegekräfte

Hochschulen im Norden setzen auf digitales Sommersemester Computer statt Hörsaal: Tausende Studierende sind am Montag coronabedingt mit fast dreiwöchiger Verspätung in Hamburg in das Sommersemester 2020 gestartet. Beinahe alle Vorlesungen an der Universität werden digital gehalten, erstmals in der mehr als 100-jährigen Geschichte der Hochschule. "Mit einem

Grote: Sportbeginn im Mai, Geisterspiele vorstellbar Die Sportminister der Länder haben sich bei ihrer Telefonkonferenz am Montag auf eine baldige Lockerung der strengen Beschränkungen im Sport verständigt. "Unser Ziel ist, dass es in der ersten Maiwoche wieder startet, auf jeden Fall mit dem Individualsport unter freiem Himmel. Möglicherweise auch in

Prien sieht Schulen gut gerüstet, Zoff um Samstagsunterricht Es ist alles vorbereitet: 50 kleine Tische stehen im Zwei-Meter-Abstand voneinander in der hellen, modernen Turnhalle der Goethe Gemeinschaftsschule in Kiel. An einem Tisch sitzt Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU), gibt am Montagnachmittag ein Statement ab zum Stand der Vorbere

Kiel/Corona – alles zur Kita-Öffnung und Kinderbetreuung In Kiel müssen wegen der Corona-Krise viele Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen. Doch ab dieser Woche wird die Notbetreuung ausgeweitet. Auch eine Lockerung der Maßnahmen ist in Sicht. Ab 20. April werden in Kiel die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie angepasst. Die nachjustierten Re

Holstein Kiel einigt sich mit Ex-Geschäftsführer Wohlgemuth Fußball-Zweitligist Holstein Kiel und sein ehemaliger Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth haben sich auf die Modalitäten der Vertragsauflösung geeinigt. Das teilten die Schleswig-Holsteiner am Montag mit. Wolhgemuth war im Oktober vergangenen Jahres freigestellt und durch den ehemaligen St.-Pauli-Spor

Stadt Brandenburg: Ausnahmegenehmigung für Sportvereine In Brandenburg an der Havel können Sportler in ihren Vereinen nach Angaben der Stadt wieder trainieren - unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Dazu sei eine Ausnahmegenehmigung erlassen worden, erklärte Oberbürgermeister Steffen Scheller am Montag. Er habe Vertrauen in die Sportvereine,

Ministerin: Schulen gut auf Prüfungen vorbereitet Die Schulen in Schleswig-Holstein gehen nach Ansicht von Bildungsministerin Karin Prien unter den gegebenen Umständen gut vorbereitet in die jetzt beginnende Prüfungszeit. Darauf könnten die Schüler und Lehrer vertrauen, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Kiel. Im Norden starten am Dienstag die