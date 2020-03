Wegen Coronavirus: Überblick – wo Schulen und Kitas schließen Das Coronavirus breitet sich in Deutschland aus. Um die Entwicklung zu verlangsamen, schließen mehrere Bundesländer die Schulen. Hier finde Sie alle Informationen. Der Großteil der Bundesländer hat angekündigt, die Schulen für mehrere Wochen zu schließen. Dieser Schritt soll die Verbreitung des Coro

Tierschutzverein will sich um Tiere von Erkrankten kümmern Der Hamburger Tierschutzverein von 1841 (HTV) will sich um die Haustiere von Menschen kümmern, die am neuartigen Coronavirus erkrankt sind, wenn diese die Versorgung ihrer Tiere nicht mehr garantieren können. "Wir wollen auch in diesen schwierigen Zeiten ein sicherer Hafen für alle Tiere bleiben, da

Steuerzahlerbund kritisiert Größe der Sondervermögen Der Bund der Steuerzahler hat die Haushaltspolitik der Jamaika-Koalition kritisiert. Der Verband betrachte es mit Sorge, "dass die Schattenhaushalte in Schleswig-Holstein immer größere Ausmaße annehmen", sagte Verbandspräsident Aloys Altmann der Deutschen Presse-Agentur. In Sondervermögen fließendes

Tui Cruises sagt sieben Kreuzfahrten wegen Coronavirus ab Der Kreuzfahrtanbieter Tui Cruises hat wegen des Coronavirus sieben Reisen abgesagt. Allerdings sei es "zum jetzigen Zeitpunkt keine Option", den Kreuzfahrtbetrieb komplett einzustellen, sagte eine Sprecherin am Freitag. Von den Absagen betroffen sind Reisen zu den Kanaren, Azoren und über Dubai, we

KVH: Corona-Verdachtsfälle sollen nicht in Arztpraxen gehen Angesichts der zu Ende gehenden Ferien in Hamburg hat die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) darauf hingewiesen, dass Hamburger zur Abklärung eines Corona-Verdachts unter keinen Umständen eine Arztpraxis aufsuchen sollen. "Wenn die nachfolgenden Hinweise nicht beachtet werden, droht eine Gefä

Drägerwerk liefert 10 000 Beatmungsgeräte für Kliniken Der Medizintechnikhersteller Drägerwerk hat von der Bundesregierung einen Auftrag über 10 000 Beatmungsgeräte erhalten. Die Abwicklung des Auftrages werde sich über das ganze Jahr erstrecken, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dazu würden die Produktionskapazitäten in Lübeck erheblich ausgeweite

Lübeck: Zum Schutz der Busfahrer nur noch hinten einsteigen Zum Schutz der Busfahrer vor der Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus dürfen Fahrgäste nicht mehr vorne in Lübeck Linienbusse einsteigen. Diese Regelung gelte von Sonnabend an bis auf weiteres, teilte der Stadtverkehr Lübeck am Freitag mit. Der Fahrerbereich wird nach Angaben des Verkehrsbetrie

HVV schützt Busfahrer: Vordere Türen bleiben geschlossen Um seine Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus zu schützen, hat der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) am Freitag besondere Maßnahmen beschlossen. Wie der HVV am Freitag mitteilte, bleiben ab Sonnabend die vorderen Bustüren geschlossen. Der Ticketverkauf über die Fahrer soll b

St.-Pauli: Abwicklung von Ansprüchen beschäftigt Gerichte Präsident Oke Göttlich vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat Ticketbesitzer beruhigt, die aufgrund von Geisterspielen und Ausfällen die Partien nicht sehen können. "Wir werden unseren Verpflichtungen gerecht", sagte Göttlich am Freitag. Der Vereinschef bezeichnete die unübersichtliche Lage durc