Bad Segeberg (ots) – Gegen 20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg zu einem Küchenbrand in die Kirchstrasse in Bad Segeberg gerufen. Die Leitstelle Holstein hatte mehrere Notrufe erhalten, dass im 2. Obergeschoss Flammen und Rauch aus dem Fenster zu sehen waren. Die Bewohner hätten jedoch bereits das Gebäude verlassen. Umgehend wurde neben der Feuerwehr auch die Polizei und der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsand. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang schwarzer Rauch aus der betroffenen Wohnung und aus dem Dachbereich. Die ersten Atemschutztrupps konnten das Feuer schnell im Innenangriff bekämpfen und somit ein weiteres Ausbreiten in den Dachbereich verhindern. Weiterhin wurde die Wohnung nach Personen abgesucht. Zur Sicherheit wurde eine Drehleiter zur Brandbekämpfung und Anleiterbereitschaft sowie für Kontrollmaßnahmen im Dachbereich in Stellung gebracht. Bereits um 20:17 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Mit der Wärmebildkamera wurde die Küche auf Glutnester überprüft. Abgeschlossen wurde der Einsatz mit ausreichenden Belüftungsmaßnahmen. Zur Brandursache und Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Brandstelle wurde von der Polizei beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand. Eingesetzte Kräfte: FF Bad Segeberg 8 Fahrzeuge und 42 Einsatzkräften 2 Rettungswagen – Organisatorischer Leiter Rettungsdienst RKISH 1 Streifenwagen

Quelle: presseportal.de