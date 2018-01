Bad Segeberg (ots) – Nach dem Rücktritt des amtierenden Kreiswehrführer Holger Gebauer am gestrigen Dienstag trafen sich der Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes sowie die Amtswehrführer und Gemeindewehrführer amtsfreier Städte zu einer Arbeitssitzung in Bad Segeberg. Inhalt dieser Sitzung war die Festlegung der weiteren Maßnahmen zur Vorbereitung einer Neuwahl des Kreiswehrführers am 13. April 2018 im Rahmen der Jahreshauptversammlung. Der amtierende stellvertretende Kreiswehrführer Jörg Nero erklärte seine Bereitschaft zur Kandidatur als Kreiswehrführer und somit zur Nachfolge von Holger Gebauer. Weiter sind die Kameraden der Feuerwehren des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg aufgerufen, bei Interesse eines Engagements in der Kreiswehrführung Kontakt zu ihren Amtswehrführern oder der Kreiswehrführung aufzunehmen. Bis zur Wahl eines neuen Kreiswehrführers übernehmen die Stellvertreter Jörg Nero und Michael Dahlke regelhaft die Amtsgeschäfte und führen den Verband an. Unterstützt werden sie hierbei durch die Mitglieder des Kreisvorstandes.

Quelle: presseportal.de