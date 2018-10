Bad Segeberg (ots) – Gegen 20 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Segeberg und Wahlstedt zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 21 Höhe der Ortschaft Schackendorf alarmiert. Ein PKW war in einen LKW verunfallt und hatte dessen Kraftstofftank so beschädigt, dass eine größere Menge Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn ausgelaufen war. Als Sofortmaßnahme wurde das Leck mit Dichtungsmaterial verschlossen, Auffangwannen in Stellung gebracht und die Strasseneinläufe gesichert. Der ausgelaufende Dieselkraftstoff wurde auf der Fahrbahn mit Bindemittel abgebunden, so dass durch den einsetzenden Regen keine weitere Ausbreitung erfolgte. Weiterhin wurde die Restmenge des vollgetankten LKWs mit einer Spezialpumpe in Fässer umgepumpt und einem Entsorger übergeben. Der Rettungsdienst versorgte die verletzte PKW Fahrerin, die in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der ABC Zug des Kreises Segeberg führte weitere Auffangfässer der Einsatzstelle zu. Ein Bergungsunternehmen übernahm den mit Holzmöbeln beladenen LKW und schleppte diesen unter Begleitung der Feuerwehr auf den Rastplatz Schackendorf. Der Strassenmeisterei Bad Segeberg wurde die Einsatzstelle zur weiteren Reinigung übergeben, die eine Spezialfirma mit den Arbeiten beauftragte. Die Autobahn wurde ab der Anschlusstelle Bad Segeberg Nord voll gesperrt. Die Sperrung wird noch bis in den frühen Morgen bestehen bleiben. Eingesetzte Kräfte: FF Bad Segeberg 7 Fahrzeuge, 28 Einsatzkräfte FF Wahlstedt 5 Fahrzeuge 25 Einsatzkräfte ABC Zug 2 Fahrzeuge Rettunsgdienst 2 Rettungswagen Polizei 3 Streifenwagen Strassenmeisterei Entsorgungsunternehmen Bergungsunternehmen

Quelle: presseportal.de