Bad Segeberg (ots) – Zu einem schweren Arbeitsunfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg heute gegen 18:38 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Technische Hilfe Groß“ alarmiert. Ein Arbeiter war aus unbekannten Gründen mit seiner Hand in eine Teigverarbeitungsmachine gelangt. Hierbei wurde die linke Hand zwischen zwei Walzen stark eingeklemmt und gequetscht. Zusammen mit dem Rettungsdienst wurde in einer aufwendigen technischen Rettung begonnen, die Maschine mit Werkzeug unter Berücksichtigung des Patientenzustandes Stück für Stück zurück zu bauen, um die Walzen zu lösen. Der Patient war die ganze Zeit über wach und ansprechbar. Aufgrund der Schwere der Verletzung, entschied sich der Notarzt einen Rettungshubschrauber für den schnellen Transport nach zu alarmieren. Hierfür bereiteten die Kräfte der Feuerwehr auf dem großen Gelände einen Hubschrauberlandeplatz vor, in dem sie diesen mit zwei Einsatzfahrzeugen ausleuchteten und absicherten. Nach 45 Minuten konnte der Mann aus seiner misslichen Lage befreit werden und an den Rettungsdienst übergeben werden. Weitere Mitarbeiter mussten ebenfalls rettungsdienstlich betreut werden, so dass im Verlauf des Einsatzes zwei weitere Rettungswagen nachalarmiert wurden. Der Rettungshubschrauber Christoph 42 aus Rendsburg flog den Patienten in ein Krankenhaus. Für die Feuerwehr Bad Segeberg war der Einsatz nach 1,5 Stunden beendet. Eingesetzte Kräfte: Einsatzleiter vom Dienst Axel Pottkamp FF Bad Segeberg 6 Fahrzeuge 24 Einsatzkräfte Rettungsdienst 3 Rettungswagen + Notarzt mit 8 Einsatzkräften Rettungshubschrauber Christoph 42 aus Rendsburg Polizei

Quelle: presseportal.de