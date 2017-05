FW-SE: schwerer Verkehrsunfall B 206 – LKW-Reifen traf auf Kleinwagen

Bad Segeberg (ots) – Gegen 18:30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 206 zwischen Bad Segeberg und Rotenhahn. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor ein in Richtung Bad Segeberg fahrender Sattelzug einen Reifen, der dann mit voller Wucht einen entgegenkommenden Kleinwagen im vorderen Bereich der Windschutzscheibe traf und schwer beschädigte. Aufgrund des Aufpralles übersprang dieser dann das folgende Fahrzeug einer Feuerwehr aus dem Kreis Ditmarschen, bevor er dann ca. 50 m in einem Feld zum Liegen kam. Die Fahrerin in dem Kleinwagen wurde in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und verletzt, jedoch nicht eingeklemmt. Die Feuerwehrleute aus Ditmarschen alarmierten sofort die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Neben der Feuerwehr Bad Segeberg wurden auch ein Notarzt, ein Rettungswagen und die Polizei an den Einsatzort entsendet. Die Feuerwehr befreite mit hydraulischem Rettungsgerät die Fahrerin und übergab die Patientin dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung. Sie wurde in ein umliegendes Klinikum eingeliefert. Die B 206 musste während der Rettungsarbeiten voll gesprerrt werden. Zu Art und Umfang der Verletzungen und zur Unfallursache können keine Angaben gemacht werden. Eingesetzte Kräfte: FF Bad Segeberg 5 Fahrzeuge 20 Einsatzkräfte Rettungsdienst Notarzt Rettungswagen Polizei 3 Streifenwagen 6 Einsatzkräfte

Quelle: presseportal.de