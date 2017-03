FW-SE: Traktorgespann verunglückt in Hüttblek

Hüttblek (ots) – Gegen kurz nach 8 Uhr am heutigem Morgen kam es auf der Landstraße 80 innerhalb der Gemeinde Hüttblek zu einem Verkehrsunfall. Ein mit Gülle beladener Traktor kam hierbei von der Straße ab und landete im Graben. Der Anhänger wurde hierbei beschädigt und Teile der Ladung ergossen sich über die Fahrbahn. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde zunächst die durch den Aufprall entstandene Leckage unter Zuhilfenahme von Dichtkissen verschlossen. Zeitgleich wurden die Kanalisationseinflüsse um die Einsatzstelle herum abgedichtet um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Bergung des Gespannes gestaltete sich als kompliziert, da zunächst der gesamte restliche Inhalt des Anhängers durch den Löschzug Gefahrgut aufwendig in einer separaten Behälter umgepumpt werden musste. Die Abschließende Bergung wurde von einem Spezialunternehmen durchgeführt. Die betreffende Landstraße war für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Insgesamt waren vier Freiwillige Feuerwehren sowie der Löschzug Gefahrgut mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Rückfragen an: Kreisfeuerwehrverband Segeberg Pressestelle Feuerwehr Kaltenkirchen Daniel Fentroß Telefon: +49 (172) 9076752 E-Mail: presse@feuerwehr-kaltenkirchen.de Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de