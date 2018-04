Schleswig (ots) – Das Jahr 2017 stand für den Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg ganz im Zeichen von seinem 125. Jubiläum und der Einführung der FireCard, auf die viele Gäste aus Politik, Feuerwehr und befreundeten Organisationen in ihren Grußworten eingingen. Landrat Dr. Buschmann unterstich, dass das System der Freiwilligen Feuerwehren unersetzlich ist und bleiben wird. Ebenfalls betonte er, dass 22 Maßnahmen im letzten Jahr aus der Feuerschutzsteuer gefördert wurden, immerhin 900.000EUR gab es aus der Steuer. Alleine im Jahr 2017 wurden acht Löschfahrzeuge aus der Steuer bezuschusst. In seinem Jahresrückblick ging Kreiswehrführer Mark Rücker ganz besonders auf das Jubiläum ein. „Bei den Vorbereitungen merkte man welch positives ansehen die Feuerwehr hat, für die benötigten Genehmigungen usw. mussten keinerlei Gebühren bezahlt werden. So konnten wir im Juli bei bestem Wetter einen Kreisfeuerwehrtag an der Zentrale in Schleswig feiern.“ „Erfreulich ist wiedermal die Entwicklung der Mitgliederzahlen, diese konnte im Jahr auf 6883 (2016=6869 Mitglieder) erhöht werden. Allerdings dürfen wir uns nicht ausruhen, die Tagesalarmbereitschaft sinkt und es muss gehandelt werden, zb. müssen Löschzugkonzepte oder ähnliches vorbereitet werden, damit im Einsatzfall mehrere Feuerwehren gleichzeitig alarmiert werden“, so Rücker. Die Zahlen der Alarmierungen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück gegangen, 514 Brandeinsätze, 1013 Technische Hilfeleistungen, 132 Fehlalarme, 28 sonstige, 666 nachbarschaftliche Löschhilfen und 25 LZG (Löschzug Gefahrgut) Einsätze mussten die 187 Freiwilligen Feuerwehren im Berichtsjahr abarbeiten. Annelie Sivers wurde von der Versammlung im Schleswiger Hotel Hohenzollern als Ehrenmitglied im Kreisfeuerwehrverband ernannt, sie schied vor kurzem nach über 32 Jahren als Geschäftsführerin des Verbandes aus und genießt jetzt ihren Ruhestand. Patrick Moldenhauer von der Feuerwehr Norderbrarup wurde mit dem schleswig-holsteinischen Feuerwehrehrenkreuz in Bronze für besondere Verdienste im Feuerwehrwesen ausgezeichnet. Er hat die App „Windhundliste SH“ ins Leben gerufen und programmierte in hunderten ehrenamtlichen Stunden. Mit der App können Kameradinnen und Kameraden selbst nachsehen, welchen Lehrgang sie wann besuchen möchten und sich dann über ihre Wehrfühung anmelden. Die App ist mittlerweile über die Landesgrenzen Schleswig-Holsteins bekannt. Zum Hauptbrandmeister 3 Sterne wurde Hartmut Christophersen, Amtswehrführer im Amt Geltinger Bucht befördert. Mit dem Förderschild „Partner der Feuerwehr“ wurden dieses Jahr drei Firmen ausgezeichnet. Markus Teske aus Schafflund (Edeka Markt Teske Schafflund), Ralf Schnack aus Treia (Kartoffeln Lorenzen Treia) und Julia Will (Wohlert Kühllogistik Gammellund/Bollingstedt) nahmen die Auszeichnungen sehr gerne entgegen. Rolf Henke gab im vergangen Jahr seinen letzten Funklehrgang, er war Jahrzehnte lang verantwortlich für die Funkausbildung im Kreisgebiet und genießt jetzt seinen Ruhestand. Er bekam ein Abschiedsgeschenk aus den Händen von Kreiswehrführer Mark Rücker. Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg Tim Oliver Böwes Fachwart für Internet und soziale Medien Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg Nordhackstedter Str. 4 24969 Lindewitt / Kleinwiehe Tel: 04604 / 1464 Mobil: 0172 / 271 67 37 E-Mail: florian.boewes@kfv-slfl.de http://www.kfv-slfl.de Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de