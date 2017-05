FW-SL: Fast 1.000 Teilnehmer beim 41. Feuerwehrmarsch

Schleswig (ots) – Erfde/Kreis SL-FL 100 Gruppen beim 41. Feuerwehrmarsch in Erfde gestartet. An einem sonnigen Samstag startete morgens um 8 Uhr der 41. Kreisfeuerwehrmarsch. Aus dem gesamten Kreisgebiet reisten die Kameradinnen und Kameraden nach Erfde. Die Mitglieder der Feuerwehr Erfde haben in Zusammenarbeit mit dem Amtswehrführer Sönke Rahn eine schöne Strecke ausgearbeitet. Die Strecke führte von Erfde nach Thielen. Dort stand am Feuerwehrgerätehaus eine Verpflegungsstation für die Teilnehmer bereit. Dann ging es weiter wieder zurück nach Erfde, wo im Ziel die Amtswehrführer warteten um im Ziel die Medaillen zu verteilen. Hans-Hermann von der Feuerwehr Hasselberg ist mit 86 Jahren einer der älteste Teilnehmer gewesen. Über 300 Jugendfeuerwehrmitglieder nahmen ebenfalls an dem Marsch Teil. Die Kinderfeuerwehr aus Lürschau war ebenfalls wieder vertreten und so wie alle Teilnehmer froh als sie im Ziel ankamen. Fast alle überstanden den Marsch ohne Blessuren. So hatten die Kollegen der DRK Bereitschaft aus dem Amt Kropp-Stapelholm nichts zu tun, außer ein paar Blasen an den Füßen zu versorgen. Eine „Promigruppe“ mit dem Kreispräsident Ulrich Brüggemeier und einige Ehrengäste aus der weiteren Politik und befreundeten Hilfsorganisationen traten die Strecke gemeinsam mit Kreiswehrführer Mark Rücker und Kreisjugendwart Ralf Hansen an. Auch vom Kameradschaftsbund ehemalige Wehrführer fanden einige Kameraden den Weg nach Erfde und stellten eine eigene Gruppe auf die Beine und nahmen die 10km unter ihre Füße.

Quelle: presseportal.de