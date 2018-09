Schleswig (ots) – Am Samstag den 15.09.2018 um 9 Uhr findet in Süderbrarup, auf dem Gelände der HaGe in der Raiffeisenstr. 31, die Jahresabschlussübung der Kreisjugendfeuerwehr Schleswig-Flensburg statt. Es nehmen zwölf Jugendfeuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet an der Übung teil. Für die Jugendlichen werden verschiedene Übungen vorbereitet. Vom kleinen Verkehrsunfall bis zur Brandbekämpfung wird den Nachwuchskräften alles abverlangt. Wir bitten die Medien herzlich um Vorankündigung und Berichterstattung. Wir bitten darum, dass sich die Medienvertreter die an der Übung teilnehmen möchten, sich vorher beim Pressesprecher der Kreisjugendfeuerwehr, Tim Oliver Böwes unter 0172 / 271 67 37 oder florian.boewes@kfv-slfl.de, anzumelden.

Quelle: presseportal.de