FW-SL: Medieneinladung: Kreisfeuerwehrtag in Schleswig an der Kreisfeuerwehrzentrale

Schleswig (ots) – Der Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg feiert sein 125jähriges Jubiläum mit einem großen Kreisfeuerwehrtag am 09.07. von 10-16 Uhr an der Kreisfeuerwehrzentrale, Sankt-Jürgener Str. 61 in Schleswig. Alle Fachbereiche des Verbandes präsentieren sich der gesamten Öffentlichkeit und stehen für Fragen zur Verfügung. Der aktuelle Landesmeister, die Jugendfeuerwehr Steinbergkirche, präsentiert um 11:30 Uhr den Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr. Die Jugendfeuerwehr Steinbergkirche vertritt die schleswig-holsteinische Jugendfeuerwehr zusammen mit der Jugendfeuerwehr Dassendorf vom 07-10.09.17 in Falkensee beim Bundesentscheid. Ebenso gewähren auch die Mitarbeiter der Kreisfeuerwehrzentrale einen Einblick in ihre tägliche Arbeit. Auch die Mitglieder des Löschzuges-Gefahrgut stellen einige ihrer Fahrzeuge und ihre Arbeit vor. Wir bitten die Medien herzlich um Vorankündigung und Berichterstattung. Ebenfalls bitten wir die Medien die vor Ort erscheinen, sich vorher unter florian@kfv-slfl.de oder 04621-24601 anzumelden. Für Interviews steht unsere Kreiswehrführung sowie auch die Führung der Kreisjugendfeuerwehr sehr gerne zur Verfügung.

Quelle: presseportal.de