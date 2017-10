Schleswig (ots) – Ab sofort können sich alle Kameradinnen und Kameraden aus unseren Feuerwehren über angebotenenLehrgänge informieren. Dazu hat Kamerad Patrick Moldenhauer von der Feuerwehr Norderbrarup eine eigene App entwickelt. In Mühevoller Kleinarbeit wurde jeden Abend in der Freizeit an der App gearbeitet und entwickelt. Wir danken Patrick für sein großes ehrenamtliches Engagement und freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte. Die App ist für Android und IOS kostenlos und steht in den jeweiligen Stores zum Download bereit. Durch die App bekommen die Nutzer die Lehrgänge angezeigt und können sich den richtigen Lehrgang aussuchen. Im Anschluss können sie den Lehrgang an ihre Wehrführerin oder ihren Wehrführer auf verschiedene Möglichkeiten senden damit diese die Kameraden dann anmelden. Die App funktioniert in allen Kreis- und Stadtverbänden im Land Schleswig-Holstein die das Feuerwehrverwaltungsprogramm Fox112 nutzen. Lehrgangsanmeldungen sind weiterhin nur durch die Wehrführung über das Programm selbst möglich. Apple: https://itunes.apple.com/de/app/windhundliste-sh/id1296936063?mt=8 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.gladder. windhundlisteschleswig_holstein

