Schleswig (ots) – Die Feuerwehr Hollingstedt veranstaltet am 10.11.2018 einen Tag der offenen Tür. Neben dem großen Augenmerk Mitgliederwerbung für Mitglieder der Einsatzabteilung, möchten die Kameradinnen und Kameraden Werbung für die Jugendfeuerwehr machen. Im Jahr 2019 möchten sie in Hollingstedt die 36. Jugendfeuerwehr im Kreisgebiet gründen und suchen dafür natürlich auch nach Jugendlichen ab 10 Jahren, die bereit sind sich in der Jugendfeuerwehr zu engagieren. Die Jugendfeuerwehr Jübek ist ebenfalls vor Ort und zeigt den Kindern und Jugendlichen was sie in der Jugendfeuerwehr erwartet. Mehrmals am Tag gibt es Vorführungen der jungen Kameradinnen und Kameraden. Für Fragen steht Wehrführer Michael Grindt unter 04627 / 18 98 35 oder fernsehgirndt@t-online.de gerne zur Verfügung.

Quelle: presseportal.de