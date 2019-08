GeoPark: Von Vulkanen, Gebirgen, Meeren und Wäldern · Steine, die zum Teil mehrere Milliarden Jahre alt sind, Fossilien und Bernstein, sind die Themen der Schnupperexkursion in das Kieswerk Zweedorf am Samstag, den 31.8.19 von 18:00 – 19:30. Steine sind ein Abbild der vielfältigen Vorgänge vom Entstehen und Vergehen, die sich ständig auf unserer Erde abspielen. Ihnen die Rätsel ihres Weges von der Vergangenheit in die Gegenwart zu entlocken ist das Ziel der nächsten Exkursion. Ob Milliarden Jahre alte Steine, Fossilien oder Bernstein, in Zweedorf gibt es immer lohnende Funde, die die Eiszeiten in diese Region gebracht haben!

Die Schnupperexkursion führt ein in die spannende Welt der Steine und Mineralien. 90 Minuten Spaß für die ganze Familie. Hier kann der Laie unter Anleitung im Kieswerk Steine sammeln und Interessantes zu ihrer Entstehungsgeschichte erfahren. Fundstücke aus Milliarden von Jahren warten auf ihren Finder.

Es wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 5,-€/Erw. und 3,-€/Kind erhoben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist im Eingangsbereich des Kieswerkes, an der Verbindungsstraße zwischen 19258 Zweedorf und Schwanheide. An der einzigen Ampel dort nach Norden abbiegen.

Wer hat, bringt seinen eigenen Hammer, Schutzbrille und eine Lupe mit.

Weitere Informationen zu dieser und weiteren geologischen Veranstaltungen findet man unter: www.GeoPark-Nordisches-Steinreich.de