Glücksfischer laden am 18. August zum Angeln für Kinder ein · Am 18. August findet das Angeln für Kinder bis 11 Jahre statt. Beginn ist um 16.00 Uhr. Geangelt wird zwei bis drei Stunden. Der Treffpunkt wird rechtzeitig bekannt gegeben, wahrscheinlich geht es an die Kanaltrave, was allerdings von Wind und Wetter abhängt. Der Angelplatz wird mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen sein.

Angeln und Köder werden vom Verein gestellt. Die Veranstaltung ist für die Teilnehmer kostenfrei. Getränke und eventuell eine Sitzgelegenheit sollten mitgebracht werden.

Ein versierter Angler wird das Spezialangeln mit dem Futterkorb zeigen, das „Feedern“. Dabei wird ein Korb mit Futter an Stelle eines Bleigewichts verwendet. Der Futterkorb soll die Fische intensiv anlocken und damit mehr Anbisse bringen.