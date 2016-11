“Zum Bilderbogen”

Fotos: TBF/Wolfgang Freywald – Gospelnacht „Gospel meets Symphony“ – Der Gaststar der diesjährigen Gospelnächte am Donnerstag, 24., und Freitag, 25. November, jeweils 19.00 Uhr in Bad Oldesloe ist sehr groß und volltönend: Ein ganzes Orchester, nämlich die Pop Symphonics Lübeck mit ihrem Dirigenten Martin Herrmann, musiziert gemeinsam mit dem Teens-Chor und dem Jugendchor der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Oldesloe. Dazu kamen noch die Musiker der Band und der Pianist Marcus Rau, alle gemeinsam unter der Leitung von Henning Münther – im Altarraum wurde es richtig eng! Die Platzkarten waren von 4 bis 22 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr zu haben.

Martin Herrmann spielt seit einigen Jahren am Keyboard und Saxophon bei den Gospelnächten in Bad Oldesloe mit, ist jedoch darüber hinaus der Dirigent und Arrangeur der Pop Symphonics Lübeck und Instrumentallehrer an der Musikschule Bad Oldesloe. Durch die enge Zusammenarbeit entstand die jetzt umgesetzte Idee, gemeinsam ein Gospelkonzert zu geben. Die Musiker haben sich eine Auswahl an sehr unterschiedlichen Stücken vorgenommen und sie kamen beim Publikum super an. „Von leisen bis brachialen Momenten ist alles dabei“, schilderte Martin Herrmann. Und auch alle Emotionen, die Musik beim Zuhörer hervorlocken kann – wie Freude, Melancholie und Hoffnung – wurden intensiv angesprochen.

Der Oldesloer Teens-Chor, der Oldesloer Jugendchor, die Gospel-Band und die Lübeck Pop Symphonics unter der Gesamtleitung von Henning Münther sangen und spielten Contemporary Gospel, Worship, Filmmusik, Pop-Songs und Klassik. Es erklangen unter anderem Stücke von Händel, aus Herr der Ringe, vom Brookly Tabernacle Choir aus den USA und von Adele.Jede beteiligte Gruppe war dabei sowohl allein als auch in Kombination mit einem der anderen Ensembles zu hören. Überdies übernahmen Chorsolisten und Instrumentalisten vielfältige Soloparts.

Die Pop Symphonics Lübeck bestehen aus etwa 50 Laienmusikern, vorwiegend Studenten der Universität Lübeck, und einem kleinen Chor mit 20 Sängern. Zusammen mit den Aktiven der Oldesloer Chöre, der Band und Marcus Rau standen über 100 Mitwirkende auf der Bühne im Altarraum. Durch das Programm führt Pastor Diethelm Schark mit seinem Team und das Publikum war sehr dankbar und spendete frenetischen Applaus.

Macht weiter so, das Team hier-luebeck.de freut sich schon auf das nächste Konzert.

Morgen und übermorgen sind die Gospelnacht-Sänger und das gesamte Orchester in Lübeck zu hören.