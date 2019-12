Kiel: Geschenk für Obdachlosen löst Polizeieinsatz aus Die Polizei ist in Kiel ausgerückt um eine Tasche zu überprüfen, die an einem Brückenpfeiler im Stadtteil Gaarden abgestellt worden war. Es stellte sich heraus, dass die Ableger einen Hintergedanken hatten. Nächstenliebe hat in Kiel einen Polizeieinsatz ausgelöst. Beamte hatten am Montag nach einem

Frostschäden: Sanierungsarbeiten auf der Rader Hochbrücke Kiel (dpa/lno) - Auf der Rader Hochbrücke über den Nord-Ostseekanal sind in Fahrtrichtung Flensburg unerwartet Frostschäden im Asphalt festgestellt worden. Da diese dringend kurzfristig repariert werden müssen, wird der Verkehr am Mittwoch zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr einstreifig über den Überhol

Debütpreis des Buddenbrookhauses für Dana von Suffrin Die Münchner Nachwuchsautorin Dana von Suffrin wird mit dem Debütpreis 2019 des Lübecker Buddenbrookhauses ausgezeichnet. Sie habe sich mit ihrem Roman "Otto" gegen starke Konkurrenz durchgesetzt, teilte die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck am Dienstag mit. Die Jury begründete ihre Entscheidung

Predrag Uzelac neuer Trainer bei Regionalligist Babelsberg Potsdam (dpa/bb) – Predrag Uzelac soll als neuer Trainer des SV Babelsberg 03 den Abstieg aus der Fußball-Regionalliga Nordost verhindern. Der 53-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, wie die Brandenburger am Dienstag mitteilten. Nach 18 Spielen liegt Babelsberg zur Winterpause mit elf Pu

Zeichnung von Erich Mendelsohn möglicherweise aufgetaucht Eine bisher unbekannte Zeichnung des Architekten Erich Mendelsohn (1887-1953) ist möglicherweise im Heimatmuseum Luckenwalde (Teltow-Fläming) gefunden worden. "Nach unserer Einschätzung ist es ein Mendelsohn", sagte die Sprecherin des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege, Julia Küchle, in

Wieder Firmentransporter geplündert: Diesmal in Heringsdorf Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns sind erneut mehrere Firmentransporter aufgebrochen und daraus Werkzeuge gestohlen worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Anklam (Vorpommern-Greifswald) erklärte, waren in der Nacht vier Fahrzeuge im Ostseebad Heringsdorf auf der Insel Usedom das Ziel der T

Neue Anweisung: Papst schafft "päpstliches Geheimnis" bei Missbrauch ab Rom (dpa) - Papst Franziskus schafft im Kampf gegen Missbrauch in der katholischen Kirche das umstrittene "päpstliche Geheimnis" ab. Künftig dürfen somit Informationen aus Kirchenprozessen zu sexueller Gewalt gegen Kinder und zu Vertuschung der Taten an staatliche Behörden gehen. Opfer und Kirchenre

Deutscher Umweltpreis wird 2023 in Lübeck verliehen Der mit 500 000 Euro dotierte Deutsche Umweltpreis wird 2023 in der Musik- und Kongresshalle (MuK) Lübeck verliehen. Das teilte die Stiftung am Dienstag mit. Vorausgegangen war der Entscheidung ein Wettbewerb, bei dem es neben technischen, organisatorischen und administrativen Rahmenbedingungen vor

Vater tötet in Itzehoe Sohn und erschießt sich selbst Ein Vater hat in der Nacht zum Dienstag in Itzehoe in Schleswig-Holstein seinen eigenen Sohn und sich selbst getötet. Wie die Polizei mitteilte, wählte der 64-Jährige um 0.45 Uhr den Notruf und meldete, dass er den 15-Jährigen vor einem Elektronik-Fachmarkt erschossen habe und nun Selbstmord begehen