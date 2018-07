“Zum Bilderbogen”

Text und Foto: TBF/Wolfgang Freywald – Am heutigen Abend kam es in Groß Wesenberg zu einer nicht öffentlich bekannt gemachten Feuerwehrübung. 4 Freiwillige Wehren waren im Einsatz und 36 Feuerwehrleute der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren übten den Ernstfall mit einem angenommenem Feuer, starker Rauchentwicklung, Verletzten und einer schwierigen Lage, die vorsah, daß das Löschwasser über eine längere Strecke zum Einsatzort über Schläuche gebracht werden mußte.Die Sirene heulte gegen 19h in Wesenberg, dann rauschten wenig später etliche Feuerwehrautos mit Blaulicht an den Brandort. Feuerwehrleute sprangern aus den Fahrzeugen, kämpften sich mit Atemschutzgeräten zum Brandherd und retteten 2 schwerverletzte Personen (Puppen durften dafür herhalten).

Andere Feuerwehrleute rollten Schläuche aus, rannten zu dem „Brandherd“, orteten die Laqge, die Hauptstraße wurde in Höhe 53 und angrenzenden Häusern einseitig abgesperrt, der tatsächliche Verkehr an den an der Straße stehenden Feuerwehrautos vorbeigeleitet.

Nach gut einer Stunde war die Übung beendet, die Einsatzleitung letztendlich mit der Ausführung der Übung, dem Einsatz der Feuerwehrmänner und -Frauen zufrieden und konnte am Schluß „Feuer aus“ und „Menschen gerettet“ ausrufen.