Fotos: Maria Nyfeler / Digitalfotografie Nyfeler (mny) · Text: Maria Nyfeler / Digitalfotografie Nyfeler (mny) · Datum: 28.04.2019, 21:10 Uhr · Ort: Boostedt, Forstweg 12 · Großfeuer vernichtet Dachstuhl – Haus neu renoviert · Boostedt/Kreis Segeberg – (Maria Nyfeler) Am Sonntagabend gegen 21:10 Uhr alarmierten Anwohner die Einsatzkräfte in den Forstweg 12 nach Boostedt. Bei Eintreffen der ersten Freiwilligen Feuerwehren schlugen dort bereits die Flammen aus dem Dachstuhl, Feuerschein und Rauchsäule waren weit sichtbar. Das Haus wird zur Zeit renoviert und ist nicht bewohnt, daher kamen keine Menschen zu Schaden. Die Feuerwehrmänner und -frauen versuchten über den Garten und das Dach an die Brandstelle zu gelangen, da es sich jedoch um ein nachträglich erweitertes Dach handelte, war die Zwischendecke, in der sich der Brand befand, besonders ausgeprägt. Es wurden auch zahlreiche Dachpfannen und das Dämmmaterial entfernt, um an das Feuer zu gelangen. Außerdem wurde am Kamin, wo Einsatzleiter Thomas Storm, Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Boostedt, den Ursprung des Brandes vermutete ein Durchbruch geschaffen, der ein Auffinden und Löschen der Flammen und Glutnester ermöglichte. Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Boostedt, Großenaspe, Braak, Latendorf, Klein Kummerfeld und Bimöhlen, sowie der Rettungsdienst, die Polizei und die Kriminalpolizei vor Ort. Anwohner und Eigentümer, der am Sonntag Geburtstag hatte, unterhielten sich geschockt auf der Straße, waren aber froh, dass durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren nicht mehr passiert ist. Für die Einsatzkräfte, die zwischenzeitlich mit 20 Trupps mit Atemschutzgeräteträgern vor Ort waren, wurden auf der Straße Gartenmöbel aufgestellt, sowie kalte und warme Getränke bereit gestellt. Das Löschen aller Glutnester und die Überprüfung mit der Wärmebildkamera wird noch bis nach Mitternacht andauern, sagte Thomas Storm. Über die Brandursache, sowie die Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, dies ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.