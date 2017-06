Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Country-Sänger Gunter Gabriel durch einen Sturz gestorben, er wurde 75 Jahre alt. Das bestätigte seine Agentur gegenüber „Bild“. Der Star soll am Abend vor seinem 75. Geburtstag auf einer Steintreppe ins Straucheln gekommen sein. In einer Meldung heißt es: „Auf einen diagnostizierten dreifachen Bruch des ersten Halswirbels folgten in den vergangenen Tagen drei Operationen in einem Hannoveraner Krankenhaus.“