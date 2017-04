Hamburger Hafengeburtstag mit Werbung für die Elbregion der Landkreise Harburg und Lüneburg – Es ist mal wieder soweit, vom 5. bis zum 7. Mai 2017 jährt sich der Hamburger Hafengeburtstag zum 828. Mal. Unter den 350 Ständen mit ca. 2500 Personen ist auch die Flusslandschaft Elbe GmbH dabei. Auf der Niederbaumbrücke wirbt die Tourismus-Marketingorganisation für die Elbe zwischen Hamburg und Hitzacker. Wie in den vergangenen Jahren rechnen die Organisatoren des größten Hafenfestes der Welt wieder mit einem Millionenpublikum.

„Die Flusslandschaft Elbe GmbH mit ihren Mitarbeiterinnen und -mitarbeitern wird wieder den Gästen aus Hamburg und aller Welt den Urlaub und den Ausflug in die Winsener Elbmarsch und in die Elbtalaue besonders schmackhaft machen“, so Jens Kowald, Geschäftsführer der Flusslandschaft Elbe GmbH.

Im Gepäck der Flusslandschaft Elbe GmbH sind Urlaubsmagazine, Gastgeberverzeichnisse, Veranstaltungskalender, Radprospekte und -karten, sowie z.B. Informationen über den Elbe Shuttle oder das Schiffshebewerk Scharnebeck. Gleichwohl wurde von der Flusslandschaft Elbe GmbH die Niederbaumbrücke zur Tourismusmeile mit 12 weiteren Ausstellern von Cuxhaven bis Dresden organisiert.

Übrigens: Die Niederbaumbrücke mit der Tourismusmeile beginnt direkt an der U-Bahn-Station Baumwall und bildet gleichzeitig einen Übergang zur Elbphilharmonie.

Der Hamburger Hafengeburtstag findet vom Freitag, 05. Mai bis Sonntag, 7. Mai statt. Das Programm zu dieser Großveranstaltung ist auch unter www.erlebnis-elbe.de zu finden.