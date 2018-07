“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kröger · Haus in der Ziegelstraße abgerissen: THW stützt Nachbarhäuser ab · Als ein Reihenhauses in der Lübecker Ziegelstraße abgerissen wurd, sind nun benachbarte Häuser einsturzgefährdet. Vier Gebäude waren betroffen und wurden evakuiert. Spezialisten des Technischen Hilfswerks (THW) sicherten die Giebelwände der links und rechts stehenden Nachbarhäuser in der Nacht provisorisch abgesichert.Das Haus in der Mitte war abgerissen worden – das hat offenbar die Statik der Nachbarhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Arbeit des (THW) stützt nun eine angefertigte Konstruktion die Giebelwände der Nachbarhäuser.

Zuvor war die Feuerwehr angerückt, weil sich nach dem Abriss in den Giebelwänden der Nachbarhäuser Risse zeigten – es bestand die Gefahr, daß sie einzustürzen. Ein Statiker wurde angefordert und der stellte fest, daß zumindest mit einem Teileinsturz zu rechnen sei, sagte der Sprecher der Lübecker Feuerwehr. Die vier Gebäude, in denen sich unter anderem zwei Imbisse befinden, wurden geräumt. Die Polizei untersagte den Weiterbetrieb aus Sicherheitsgründen.

Dem Bauherren sei dann die Möglichkeit eingeräumt worden, eine Fachfirma mit der Sicherung des Hauses zu beauftragen, Fehlanzeige. Er fand keine Firma, die er beauftragen konnte. Die Giebelwände müssen aber zumindestens zunächst provisorisch gesichert werden. So wurde der THW-Ortsverband Gadebusch angefordert, die speziell für die Gebäudesicherung geschult sind und nötigen Mittel haben, so der Feuerwehrsprecher Schäfer.