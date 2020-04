Pflegeheim in Rümpel: Zahl der Corona-Infizierten gestiegen In einem Pflegeheim in Rümpel bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) hat sich die Zahl der positiv auf das neuartige Coronavirus getesteten Bewohner auf 57 erhöht. Das teilte Kreissprecher Michael Drenckhahn am Donnerstag mit. Am Mittwoch hatte die Zahl der positiv Getesteten noch bei 53 gelegen. In der

Tierparks in Schleswig-Holstein ab Montag wieder offen Die Tierparks und Wildparks in Schleswig-Holstein dürfen ab Montag wieder öffnen. Zwar gelte dies nicht für die dortigen Spielplätze oder die Gastronomie, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Donnerstag in Kiel nach Beratungen der Koalitionsspitzen von CDU, Grünen, und FDP. Aber der Rund

Musikfestspiele Potsdam Sanssouci abgesagt Wegen der Corona-Pandemie werden die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci für dieses Jahr abgesagt. Durch die Beschränkungen und die Folgen für öffentliche Veranstaltungen müsse das Programm auf kommendes Jahr verschoben werden, teilten die Festspiele am Donnerstag mit. Die Karten behielten ihre Gültig

Brandenburg: Bei Verwahrung von Beweismitteln altmodisch Beschlagnahmte Autos, Handys, Waffen oder Drogen: Brandenburgs Landeskriminalamt verwaltet Asservate noch immer handschriftlich. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Brandenburg sei der Bedarf für eine elektronische Lösung, wie es sie in anderen Bundesländern gebe, bereits seit 2013 bekannt, wie ein P

Kein Datum für Tourismus-Öffnung in Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein plant in einem dreistufigen Verfahren, Touristen in der Corona-Krise wieder ins Land zu lassen - allerdings ohne bereits ein Datum hierfür festgelegt zu haben. Das teilte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag in Kiel nach Beratungen der Koalitionsspitzen von CDU, Gr

Abi-Prüfungen starten am 21. April in Schleswig-Holstein Die Abiturprüfungen starten in Schleswig-Holstein wie geplant am 21. April. Darauf haben sich die Koalitionspartner am Donnerstag verständigt. Außerdem soll auch der Unterricht der entsprechenden Abschluss-Jahrgänge wieder stattfinden, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag nach Be

Veranstaltungen bis 1000 Teilnehmer geplant Schleswig-Holstein will in der Corona-Krise Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern erlauben. Eine entsprechende Verordnung solle bis zum 30. April erarbeitet werden und vom 3. Mai an umgesetzt werden, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag in Kiel nach Beratungen der Koal

THW-Trainer Jicha: Wir gehen "durch eine seltsame Zeit" Trainer Filip Jicha vom deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sich aus seinem Homeoffice gemeldet. "Wir gehen momentan alle zusammen durch eine seltsame Zeit", sagte der 37-jährige Tscheche am Donnerstag in einem Video via Twitter, während er an seinem heimischen Schreibtisch saß. "Ich würde

OB Kämpfer hofft auf Kieler Woche im September Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt arbeitet weiter an Plänen für eine Kieler Woche im September. "Ob und wie die Kieler Woche dann tatsächlich stattfindet, können wir angesichts der aktuellen Entwicklung noch nicht sagen", sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Donnerstag. Am Mittwoch hatten