Foto und Text: TBF/Holger Kasnitz · Mehrere Gartenlauben sind am Sonntag gegen 17.30 Uhr in Lübeck-Buntekuh abgebrannt. Es bildete sich über dem Gartengelände eine hohe Rauchsäule, die auch von Kücknitz und dem Hochschulstadtteil noch sichtbar war. Der Brand im Kleingartengelände breitete sich rasend schnell aus. Vier Lauben brannten vollständig ab. (siehe Bildergalerie Seite 2)>>>>Die Kleingärtner konnten sich alle in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Den Feuerwehrleuten drohte bei den Löscharbeiten eine besondere Gefahr: Die gelagerten Gasflaschen in den Kleingärten wurden in einem Nahe gelegenen Gartenteich gekühlt.

Insgesamt bekam die Feuerwehr die Flammen schnell unter Kontrolle. Es wird allerdings noch eine längere Zeit benötigen, um alle Glutnester zu ersticken.

Die Brandursache ist noch unklar.