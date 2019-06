Junge Frau sitzt an einem Tisch und hat mehrere Hefte und einen Computer vor sich.[/caption]

Foto: Biz · Informationsveranstaltung im BiZ · Tipps rund um die Studienfinanzierung · Bei den wenigsten Studierenden reicht eine Geldquelle aus, um die monatlichen Kosten zu stemmen. Deshalb sollte vor Studienbeginn die Finanzierung geklärt werden: Welche Möglichkeiten gibt es Bücher, Miete oder andere Ausgaben in Zusammenhang mit einem Studium zu finanzieren? Wer ist BAföG-berechtigt? Was ist beim Jobben zu beachten? Und für wen ist ein Studienkredit sinnvoll?Antworten auf diese Fragen und weitere Tipps zur Studienfinanzierung gibt Stefanie Prüss vom Studentenwerk Schleswig-Holstein am 20. Juni 2019 um 16:00 Uhr Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern. Die Veranstaltung findet im Berufsinformationszentrun (BiZ) der Agentur für Arbeit Lübeck, Hans-Böckler-Straße 1, 23560 Lübeck statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine Anmeldung im BiZ unter der Telefonnummer 0451 588-397 und -249 oder per E-Mail unter luebeck.biz@arbeitsagentur.de gebeten.

Diese und weitere Veranstaltungen gibt es in der Veranstaltungsdatenbank unter www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen.