Text und Foto: TBF/Wolfgang Freywald · Wer kennt ihn nicht, den seit 1947 bestehenden Eispavillon am Holstentor, Ecke an der Untertrave? Schon mit 6 Jahren ging meine Mutter mit mir hin und wieder dort hin, und es schmeckt heute genau so toll, wie damals. Heute ist Sven Möhlmann, der kleine Runde und überall bekannte „Eismann“, der Chef des leckeren Eisbecher- und Tüten-Pavillons. Hier im Bild sehen wird die sehr sympatische und freundliche Caprice (17) aus Lübeck, die ein leckeres Eis zeigt. Sie versteht es, mit einem Lächeln ihren Kunden das Eis schmackhaft zu machen. 3 Sorten werden verkauft: (Vanille, Erdbeer und Schokolade, das Eis ist ein Mittelding zwischen „normalem“ und softigen Eis) und wirklich sehr lecker. Und die Portionen können sich sehe lassen, Caprice zeigt hier ein Vanille-Eis mit Sahne und Schoko-Streuseln.