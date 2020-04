Jürgen Drews 75. Geburtstag · Ein Bericht mit Fotos unseres Fotografen Holger Kasnitz, der Jürgen Drews seit Jahrzehnten gut kennt: Jürgen Drews wurde am 2. April 1945 in Nauen geboren. Der von Thomas Gottschalk zum „König von Mallorca“ ernannte Sänger feiert heute seinen 75. Geburtstag. „Am Mittwoch, den 1. April 2020 gegen 19:40, Uhr erreichte ich Jürgen am Telefon in seinem Haus.“ Er erzählte mir: „Wir feiern zuhause und bereiten schon alles vor. Sonst bin ich immer unterwegs gewesen, aber meinen 75. Geburtstag feier ich mit Ramona in unserem Haus in NRW. Ich feier mit Ramona ganz alleine und drei Hunde. Ramona und ich schauen uns dann in die Augen. Leider kann unsere Tochter Joelina nicht dabei sein, die ist in Berlin, wir machen aber eine Videoschaltung mit ihr.“

„Mein „Alter Freund“ die hier-luebeck-Redaktion und ich wünschen dir Euch alles Gute, feiert schön und liebe Grüße an Ramona und Joelina. Bleibt Gesund damit wir uns bald wieder treffen können.“