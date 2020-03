Junge macht das Brot mobil. Wenn die Glocke ertönt, sind die Backwaren nicht mehr weit. Denn dann ist das Brotmobil von Junge ganz nah. Auf ihren Touren durch die Stadtteile versorgt die Bäckerei die Bevölkerung seit neuestem vor Ort mit Brot und Brötchen. Ein Service der ankommt.„Viele unsere Kunden sind verunsichert“, stellt Junge-Sprecher Gerd Hofrichter fest. „Deshalb haben wir uns entschlossen, mit unseren Brotmobilen zum Kunden zu kommen.“ Begonnen habe man diesen Service testweise in Lübeck. Junge gehe aber davon aus, dass der Zuspruch groß sein wird und man das Angebot nach und nach auch auf andere Orte ausweiten werde. Erste Erfahrungen zeigen, dass dieser mobile Brot- und Brötchenservice gut angenommen werde. Ab Dienstag ist ein zweites Brotmobil in Hamburg unterwegs.

Sämtliche Brötchen (zum Aufbacken) und Brote werden aus Hygienegründen noch in der Großbackstube von Junge verpackt. Snacks und Feinbackwaren werden nicht angeboten. Bezahlt werden kann vor Ort nicht nur in Bar, sondern auch per EC-Karte, Kreditkarte, ApplePay und GooglePay – also auch kontaktlos, was in diesen Zeiten sicher sinnvoll ist. „Wir akzeptieren auch Kleinstbeträge ohne Wenn und Aber“, unterstreicht Gerd Hofrichter.

Für den Junge-Sprecher ist das Brotmobil, eine von „vielen kreativen Ideen“, um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Ein Punkt ist dem Junge-Sprecher aber besonders wichtig: „Unsere Geschäfte werden auch weiterhin geöffnet bleiben. Der Verkauf geht weiter.“ Das gelte auch dann, wenn die Café-Bereiche wie in Schleswig-Holstein abgesperrt sind.

Neben dem Brotmobil bietet Junge auch noch weitere Serviceangebote an. So können Kunden ab sofort auch eine telefonische Bestellhotline (0451 / 388 75 500) nutzen. Bestellte Artikel werden dann vom Kunden in einem Geschäft seiner Wahl abgeholt und dort am besten bargeldlos bezahlt. „Das schützt Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen“, sagt Gerd Hofrichter. Bei Bestellungen über den Onlineshop auf www.jb.de/onlineshop könne man den Bezahlvorgang sogar direkt im Internet erledigen. Das Bezahlen im Geschäft entfällt, die Wartezeiten werden minimiert. „Das dient letztlich der Sicherheit aller.“

Weitere Infos und Services:

www.jb.de/brotmobil

www.jb.de/onlineshop

Telefonische Bestellannahme 0451 / 388 75 500

Bildtexte:

Steffen Mikalauski tourt mit dem Brotmobil von Junge durch die Lübecker Stadtteile und verkauft Brot und Brötchen direkt von der Ladefläche des Lieferwagens.

(Foto: Junge Die Bäckerei)