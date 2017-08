Justizstaatssekretär Hoops gratuliert Justizfachangestellten und Justizfachwirten zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss – Insgesamt 15 Justizfachangestellte und 29 Justizfachwirte haben heute (28.7.) in Schleswig nach bestandener Ausbildungsprüfung aus den Händen von Justizstaatssekretär Wilfried Hoops ihre Urkunden erhalten. „Sie haben eine anspruchsvolle Ausbildung erfolgreich gemeistert und bewiesen, dass Sie allen Aufgaben, die in der Justiz an Sie gestellt werden, vollauf gewachsen sind“, sagte Justizstaatssekretär Hoops bei seiner Gratulation.

Der Justizstaatssekretär betonte, dass es für die Landesjustiz wichtig sei, qualifizierte Nachwuchskräfte auszubilden und zu halten. Mit Blick auf die ständig steigende Arbeitsbelastung, die höheren Anforderungen wie bei der Einführung der elektronischen Akte und der laufenden Umstellung der Landesjustiz auf IT-gesteuerte Verfahrens- und Verwaltungsabläufe sowie mit Blick auf bevorstehende Altersabgänge sei dies dringend notwendig. Justizstaatssekretär Hoops: „Eine gut funktionierende Justiz hat für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und den Wirtschaftsstandort fundamentale Bedeutung. Dafür muss die Justiz personell wie sachlich gut ausgestattet sein. Und genau das machen wir in Schleswig-Holstein.“

Zum Hintergrund:

Justizfachangestellte werden in einem dreijährigen Ausbildungsverfahren beruflich qualifiziert. Im dualen Ausbildungsberuf werden diese in den Serviceeinheiten der Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie im Blockunterricht an Beruflichen Schulen ausgebildet. Justizfachwirte durchlaufen als beamtete Justizsekretäranwärter / innen eine zweijährige Ausbildung in den Landgerichtsbezirken. Beide Laufbahngruppen übernehmen die Aufgaben in den Serviceeinheiten von Gerichten und Staatsanwaltschaften. Die Zahl der Ausbildungsplätze in beiden Laufbahngruppen wird seit 2016 stetig erhöht. In beiden Ausbildungsberufen werden etwa jeweils 20 bis 25 Ausbildungsplätze angeboten.