“Zum Bilderbogen”

Justus Frantz zu seinem 75. Geburtstag – Festkonzert Carmina Burana von Carl Orff · Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Das war ein Empfang für Justus Frantz am 2. August 2019 in den Holstenhallen von Neumünster. Noch gezeichnet von einer vor wenigen Wochen stattgefundenen Blinddarm-Operation wollte Justus Frantz seine treuen Freunde und Liebhaber der klassischen Musik nicht hängen lassen. Die Gäste des SHMF in den Holstenhallen von Neumünster danken es ihm und feierten den 75. Geburtstag von Justus Frantz mit Justus Frantz.Sein Geburtstag liegt zwar schon etwas zurück, es war am 18. Mai 2019. Das war den Neumünsteraner Konzertbesuchern aber egal, aus voller Brust und mit Herzenslust sang das gesamte Publikum in der Halle: „Happy Birthday, Lieber Justus“ und feierten den Maestro, Pianisten, Dirigenten und applaudierten minutenlang. Die Musikfreunde hatten Justus Frantz, den Gründer und einstigen und 1. Intendanten des Schleswig-Holstein Musik Festivals hier eine längere Zeit nicht gesehen und gehört und freuten sich über das Konzert. Frantz bekam eine Geburtstagsorte geschenkt, die er nach dem Super-Konzert, im Beisein des jetzigen SHMF Intendant Dr. Christian Kuhnt in den Garderobenräumen anschneiden musste. Kuhnt wollte unbedingt das Erste Stück haben und bekam es auch. Zu Beginn der Veranstaltung hatte Dr. Christian Kuhnt, Justus Frantz angekündigt und gelobt. Justus Frantz bedankte sich und sagte: „Da habe ich vor über dreißig Jahren ein tolles Festival geschaffen“. Die Besucher lachten und applaudierten abermals.

Im musikalischen Teil der Veranstaltung erlebten wir,

Anna-Lena Elbert, Sopran

Martin Petzold, Tenor

Dominik Köninger, Bariton

Tschechischer Philharmonischer Chor Brünn

Limburger Domsingknaben

Philharmonie der Nationen

Justus Frantz, Klavier und Leitung

Gioachino Rossini:

Ouvertüre zur Oper >>Wilhelm Tell<<

Wolfgang Amadeus Mozart

Klavierkonzert C-Dur KV 467

Carl Orff

Carmina Burana

Viele Freunde von Justus Frantz kamen zu dem Konzert um auch dem Pianisten und Dirigenten zu gratulieren.

Unter den vielen Gästen sah ich: Alexandra von Rehlingen, Jutta Harmstorf, Jutta Gräfin Reventlow mit ihrem Lebensgefährten Prof. Dr. med. Dr. h.c. Enno Christophers FRCP, den Sohn der Gräfin, Moritz Graf zu Reventlow, Lothar Schacke, Xiaoyong Helsing-Hu mit seiner Frau Yuan Yuan, Christine Franz aus Lübeck. Pastor i.R. Edgar (Eddy) Huhn mit Frau, Univ.- Prof. Dr. med. Karl-Heinz Frosch UKE Hamburg. Sogar der Bürgermeister aus Budapest kam zu Ehren von Justus Frantz extra angereist.

Nachts um 00:30 Uhr gab es noch einen Empfang in der Villa Wachholz, Gerisch Stiftung.

Justus Frantz und seine Musiker mussten am Samstag, 3. August 2019 schon um 17:00 Uhr in der Rotkäppchen Sektkellerei in Freyburg (Unstrut) das nächste Konzert geben.

Am Sonntagvormittag erreichte ich Justus Frantz am Telefon, er erzählte mir: „Holger, ich habe mich nachts noch von Freyburg nach Hamburg fahren lassen, nur ein wenig geschlafen und jetzt packe ich meine Sachen und bin auf dem Weg Richtung Frankfurt a. M. zum Rheingau Festival. Tschüss ich habe keine Zeit, wir müssen später sprechen“.

Schon hatte der Maestro das Gespräch beendet und düste zu seinem nächsten Konzert zum Rheingau Musik Festival, Basilika Kloster Eberbach in Eltville/Rhein

Sonntag, 04.08.2019

Beginn: 19.00 Uhr

Justus Frantz dirigiert das Orchester Philharmonie der Nationen – “CARMINA BURANA“