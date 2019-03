“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: Holger Kasnitz – Karl May Spiele 2019 – Bad Segeberg – Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers. Alexander Klaws (35) ist der neue Winnetou-Darsteller. Mit der Silberbüchse reitet er ab dem 29. Juni 2019 für das Publikum auf seinem Pferd Ilschi durch die Arena der Freilichtbühne am Bad Segeberger Kalkberg. Reiten kann er schon, denn er hatte vor zwei Jahren am gleichen Ort schon den Old Surehand gespielt. Er wurde 2003 als Sieger der ersten Staffel der Carsting Show DSDS – Deutschland sucht den Superstar bekannt. Seinen Durchbruch in der Musicalwelt schaffte er in Hamburg als Hauptdarsteller in dem Musical “Tarzan“.

Klaws ist Sänger, Schauspieler und Moderator.

Über 50 Zeitungs-, Radio-, Web- und Kamerateams warteten am Freitag 08. März 2019 um 12 Uhr mittags auf die neuen Darsteller. Hoch zu Ross ritten Sie in das Indian Village ein.

Es war High Noon, eine Schießerei gab es aber nicht.

Zwei weitere Gaststars reiten gemeinsam mit Alexander Klaws ins Abenteuer.

Larissa Marolt (26) begeistert als attraktive Westernlady Tiffany O’Toole .

Sie ist bekannt aus der ARD-Serie “Sturm der Liebe“.

Raúl Richter (32) ist genau der Richtige als Sohn des Bärenjägers.

Richter kennt man aus der RTL-Serie “GUTE ZEITEN, schlechte Zeiten“.

Die Premiere findet am 29. Juni 2019 statt.