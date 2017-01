Wer noch nicht weiss, wo er am Silvesterabend im kleineren Kreis feiern soll, hier ein Tipp!

In der Friedenstrasse 43, 23554 Lübeck ist eine kleine, gemütlich Kneipe, wo ein DJ seine Scheiben auflegt, ein kaltes Buffet serviert und zu Mitternacht ein Sekt serviert wird.Beginn: 19 Uhr, Eintritt 10 Euro. Na, appetit bekommen, dann melden Sie sich schnell an: Te.: 0157/58496754

Näheres siehe bei Facebook My Night Lübeck.