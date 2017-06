Kieler Woche 2017: Live-Konzerte, Kino-Abende, Public Viewings und Autogrammstunden beim NDR am Ostseekai – Zehn abwechslungsreiche Tage sind garantiert: Ob Live-Konzerte großer Stars, Open-Air-Kino-Abende, Public Viewings zum FIFA Confederations Cup oder Autogrammstunden – NDR 1 Welle Nord, das „Schleswig-Holstein Magazin“, NDR 2, N-JOY und NDR Info sorgen zur Kieler Woche für ein volles Programm. Von Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, wird das NDR Areal am Ostseekai damit zu einer außergewöhnlichen Event-Location.

Start und Finale mit NDR 2

Den Start und das Finale des Bühnenprogramms am Ostseekai übernimmt NDR 2 – und holt drei nationale Top-Acts auf die Kieler Woche. Max Giesinger und Lola Marsh eröffnen am Freitag, 16. Juni, für NDR 2 das Open-Air-Event. Yvonne Catterfeld und Laith Al-Deen kommen zum Abschluss am Sonntag, 25. Juni, auf die Bühne.

Drei Abende mit NDR 1 Welle Nord und „Schleswig-Holstein Magazin“

An drei Abenden bringen NDR 1 Welle Nord und das „Schleswig-Holstein Magazin“ erstklassige Live-Musik an den Ostseekai. Der erste Abend startet am Sonnabend, 17. Juni, mit der Kieler Kultband Tiffany. Einen Tag später (Sonntag, 18. Juni) dürfen sich die Besucher des NDR Areals auf die Bühnenshow von Wincent Weiss freuen. Für Gehörlose bieten NDR 1 Welle Nord und das „Schleswig-Holstein Magazin“ das Konzert mit einer Gebärdensprachdolmetscherin. Zuvor spielt die Partyband Freestyle aktuelle Chartbreaker und Klassiker der Popgeschichte. Radio Doria mit Sänger und Schauspieler Jan Josef Liefers ist am Sonnabend, 24. Juni, live zu erleben. Außerdem kommen Gerrit Hoss und seine Band auf die Bühne.

House-Party und Mini-Festival mit N-JOY

N-JOY, das junge Hörfunkprogramm des NDR, übernimmt an zwei Abenden die Bühne am Ostseekai. The Disco Boys rocken am Donnerstag, 22. Juni, das Gelände. Am Freitag, 23. Juni, gibt es gleich drei Live-Act: Teesy, Chefboss und Lot.

Jazz und Blaskapellen-Techno mit NDR Info

Ein ganz besonderer Abend erwartet die Besucherinnen und Besucher außerdem am Dienstag, 20. Juni: NDR Info präsentiert die NDR Bigband feat. Alon & Joca. Außerdem mit dabei ist die Techno-Marching-Band Meute aus Hamburg.

Open-Air-Kino-Abende mit „Tatort“ und „Der Tatortreiniger“

Erstmalig lädt der NDR im Rahmen der Kieler Woche zu zwei Fan-Abenden mit Open-Air-Kino-Events ein. Zwei „Tatort“-Folgen mit dem Kieler Ermittler Borowski zeigt der NDR am Mittwoch, 21. Juni, auf großer Videowand am Ostseekai. Schauspieler Axel Milberg präsentiert hier Borowskis Lieblingsfälle. Mit dabei sind auch Anja Antonowicz (Gerichtsmedizinerin Dr. Kroll) und Thomas Kügler, der in den Kieler „Tatort“-Folgen als Borowskis Vorgesetzter Roland Schladitz zu sehen ist. Freunde des skurrilen Humors dürfen sich außerdem am Montag, 19. Juni, auf drei Folgen von „Der Tatortreiniger“ freuen – unter Anwesenheit von Bjarne Mädel.

Public Viewing zum FIFA Confederations Cup

Mitgefiebert werden kann beim Public Viewing zum Confederations Cup. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die während der Kieler Woche stattfinden, werden beim NDR am Ostseekai auf einer LED-Wand übertragen.

Autogrammstunden mit Serienstars aus dem Ersten

Am zweiten Wochenende kommen insgesamt 13 Schauspieler aus Serien des Ersten für einen Talk und eine Autogrammstunde an den Ostseekai. Wolke Hegenbarth (Rolle: Klara Degen) aus „Alles Klara“, Henrike Fehrs (Rolle: Jacqueline Claasen) und Malin Steffen (Swantje Fries) aus „Rote Rosen“, Saskia Fischer (Frau Küppers) und Sven Fricke (Daniel Schirmer) aus dem „Großstadtrevier“ sowie Mareike Lindenmeyer (Novizin Claudia) aus der Serie „Um Himmels Willen“ sind am Sonnabend, 24. Juni, vor Ort. Einen Tag später, am Sonntag, 25. Juni, kommen Jo Bolling (Andreas Zenker), Rebecca Siemoneit-Barum (Iphigenie Zenker) und Andrea Spatzek (Gabriele Zenker) aus der „Lindenstraße“, Wendy Güntensperger (Julia Demmler) und Diana Körner (Mechthild Fehrenbach) aus „WaPo Bodensee“ sowie Alexander Milz (William Newcombe) und Lukas Schmidt (Fabien Liebertz) aus „Sturm der Liebe“ an den Ostseekai.

Das NDR Bühnenprogramm zur Kieler Woche 2017 in der Übersicht



Freitag, 16. Juni

19.00 Uhr | Die NDR 2 Show mit Stefan Kuna

20.00 Uhr | Lola Marsh

21.30 Uhr | Max Giesinger

Sonnabend, 17. Juni

ab 12.00 Uhr

NDR Familienprogramm

19.00 Uhr | NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin präsentieren die Warm-up Show mit Christopher Scheffelmeier

20.30 Uhr | Tiffany

Sonntag, 18. Juni

ab 12.00 Uhr

NDR Familienprogramm

19.00 Uhr | NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin präsentieren die Warm-up Show mit Pascal Hillgruber

19.30 Uhr | Freestyle

21.30 Uhr | Wincent Weiss

Montag, 19. Juni

ab 15.00 Uhr

NDR Familienprogramm

17.00 Uhr | Public Viewing FIFA Confederations Cup: Deutschland – Australien

19.00 Uhr | Schotty räumt auf – Tatortreiniger Public Viewing mit Bjarne Mädel

20.00 Uhr | drei Folgen von Der Tatortreiniger: Die Challenge, Freunde, Özgür

Dienstag, 20. Juni

ab 15.00 Uhr

NDR Familienprogramm

ab 19.00 Uhr

NDR Info präsentiert

19.00 Uhr | Warm Up mit Meute

19.30 Uhr | NDR Bigband feat. Alon & Joca

21.00 Uhr | Meute

Mittwoch, 21. Juni

ab 15.00 Uhr

NDR Familienprogramm

19.00 Uhr | Der große Abend des Kieler Tatort – Borowskis Lieblingsfälle

19.00 Uhr | Talk mit Axel Milberg

19.30 Uhr | Schauspieler stehen für Autogramme zur Verfügung

20.00 Uhr | Tatort: Borowski und der Himmel über Kiel

21.30 Uhr | Talk mit Axel Milberg, Anja Antonowicz und Thomas Kügel

21.45 Uhr | Tatort: Borowski und der Engel

Donnerstag, 22. Juni

ab 15.00 Uhr

NDR Familienprogramm

19.00 Uhr | N-JOY Show mit Kuhlage & Hardeland

20.00 Uhr | Public Viewing FIFA Confederations Cup: Deutschland – Chile

22.00 Uhr | The Disco Boys

Freitag, 23. Juni

ab 15.00 Uhr

NDR Familienprogramm

19.00 Uhr | N-JOY Show mit Kuhlage & Hardeland

19.00 Uhr | Lot

20.00 Uhr | Chefboss

21.30 Uhr | Teesy

Sonnabend, 24. Juni

ab 12.00 Uhr

NDR Familienprogramm

Talk und Autogramme mit Serienstars aus dem Ersten

19.00 Uhr | NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin präsentieren die Warm-up Show mit Jan Bastick

19.30 Uhr | Gerrit Hoss

21.30 Uhr | RADIO DORIA

Sonntag, 25. Juni

ab 12.00 Uhr

NDR Familienprogramm

Talk und Autogramme mit Serienstars aus dem Ersten

17.00 Uhr | Die NDR 2 Show mit Dirk Böge

17.00 Uhr | Public Viewing FIFA Confederations Cup: Deutschland – Kamerun

19.30 Uhr | Yvonne Catterfeld

21.30 Uhr | Laith Al-Deen