Klaus & Klaus in Lübeck

Fotos und Text: Holger Kasnitz – Klaus & Klaus kommen direkt von einer Mittelmeer Kreuzfahrt nach Lübeck. Am Samstag 8.Oktober 2016 um 22:00 Uhr gastieren Sie in dem Oktoberfest-Festzelt bei Zelt König auf dem Parkplatz – Hagebau-Markt, 23554 Lübeck, Bei der Lohmühle 11 A, Klaus & Klaus, das sind Klaus Baumgart und Claas Voigt. Klaus Baumgart, geb. am 2. September 1954, in Oldenburg/(Olbg). Er machte zunächst eine kaufmännische Ausbildung zum Groß-und Einzelhandelskaufmann. Nach seiner Bundeswehrzeit arbeitete Baumgart als Discjockey und Chefanimateur in verschiedenen Clubs.

1983 gründete er mit Klaus Alfred Büchner (Torfrock), das Stimmungsduo Klaus & Klaus. Sie wurden mit den Titeln “Da steht ein Pferd auf dem Flur“ und “An der Nordseeküste“ gekannt. Unter dem Künstlernamen “Der große Klaus“ veröffentlicht Baumgart auch Solo-Projekte.

1991 heiratet er die Moderatorin und Autorin Ilona Schulz-Baumgart.

1994 wird ihr gemeinsamer Sohn Alexander geboren.

1997 steigt Klaus Alfred Büchner aus, um sich wieder ganz seiner Band “Torfrock“ zu widmen.

1997 gründet Klaus Baumgart das “Trio“ Klaus und Klaus zusammen mit dem Musiker Claas Voigt und dem Parodisten Andreas Neumann.

2000 steigt Andreas Neumann aus um sich seiner Solo-Karriere zu widmen.

Claas Voigt, geb. am 29. März 1965 in Hamburg. Das ist der mit der Brille.

Er ist nicht nur ein begnadeter Sänger und hervorragender Gitarrist, sondern auch ein Vollblutmusiker von ganzen Herzen.

Voigt absolvierte zunächst eine Lehre zum Steuerfachgehilfen und studierte von 1984 – 1987 Philosophie und Anglistik. Seit dem er sich ganz der Musik verschrieben hat, spielte Voigt in verschiedenen Namhaften Bands, in Hamburg und München.

Besonders in seiner Band “8 to the bar“, mit der er schön oft auf der Travemünder Woche gastierte, zeigt er alle Facetten seines Könnens.

www.hier-luebeck.de wünscht viel Spaß auf dem Oktoberfest in Lübeck.