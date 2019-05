Ort: Nützen, Kreis Segeberg, Recyclingunternehmen · Datum: 25.5. 2019, 21 Uhr · Fotos und Text: Thomas Nyfeler · Glück im Unglück – Mitarbeiter verhindern Großbrand · Nützen/ Kreis Segeberg – (Thomas Nyfeler) Am Samstagabend wurden die Freiwilligen Feuerwehren Nützen, Lentföhrden und Schmalfeld nach Nützen zu einem Großeinsatz alarmiert. In einer ca. 5000qm großen Halle eines Recyclingbetriebes war ein Feuer ausgebrochen. Da zu befürchten war, dass Kunststoffmüll brannte – in dem bei falscher Trennung durch die Haushalte immer öfter auch Lithiumbatterien enthalten sind – und dadurch giftige Dämpfe entstanden waren, gingen die Einsatzkräfte mit besonderer Vorsicht vor und löschten unter schwerem Atemschutz. Mitarbeiter der Firma hatten bereits mit der Brandbekämpfung begonnen, durch das gezielte Vorgehen konnte ein größeres Feuer mit giftigen Dämpfen und erheblichem Sachschaden verhindert werden. Zur Einsatzstelle kamen ebenfalls ein Rettungswagen, ein Leitender Notarzt, ein Organisatorischer Leiter und die Technische Einsatzleitung sowie die Polizei, insgesamt waren ca. 75 Einsatzkräfte vor Ort.