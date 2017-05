Text: Farina und Holger Kasnitz/Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Kultur Gut Hasselburg · 13. Mai 2017 um 20:00 Uhr · Vorstellung der neuen Folge 187 · Die drei ??? und das silberne Amulett. Als neuer Erzähler ist, ab Folge 187, Axel Milberg (bekannt als Hauptkommissar Klaus Borowski vom Tatort Kiel). Constantin Stahlberg, Vorsitzender der Stahlberg Stiftung, ist wieder an der Musik beteiligt. Über 600 Fans kamen aus ganz Deutschland zur Record Release Party in die große reetgedeckte Kulturscheune um live an der Veröffentlichung teilzunehmen. Annika Janich hat am 13. Mai 2017 auf dem Kultur Gut Hasselburg, dem Sprecher der drei Fragezeichen, Oliver Rohrbeck (Justus Jonas), einen Posterdrachen geschenkt.

Die Beiden hatten sich in Köln getroffen und Annika hatte Oliver diesen versprochen. Sie und ihr Mann bauen hobbymäßig Drachen.

Oliver Rohrbeck bekam einen Posterdrachen mit der bekannten Abbildung des „Karpatenhundes“. Dieser ziert das Cover der 3. Folge der drei Fragezeichen, welches die Lieblingsfolge von Oliver Rohrbeck ist.

Annika zeigte Oliver auch noch einen Spezialknoten (Buchtknoten), wie er die Drachenleine an dem Drachen einfach, aber wirksam befestigen kann.

Zum 26. Mal wurden wieder Personen aus dem Publikum zum Mitmachen aufgefordert, die dann gemeinsam ein Kriminalstück sprachen, welches aufgezeichnet wurde und Teil einer ganzen Folge sein wird.

Alle Aufnahmen werden zu einem Stück zusammen gefügt. Später gibt es davon ein Sonderhörspiel. Nach der Veranstaltung gab es noch Autogramme von Oliver Rohrbeck und auch von Heikedine Körting-Beurmann, die in Ihrem Studio in Hamburg alle Folgen produziert.