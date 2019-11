“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: Holger Kasnitz · Interview mit Lisa Feller am 6. November 2019 in Lübeck – Die Komikerin und Schauspielerin LISA FELLER, war am Mittwoch, 6. November 2019 mit ihrem Bühnenprogramm · „Ich komm‘ jetzt öfter!“ im Kolosseum in Lübeck. Lisa Feller ist von Oktober 2019 bis zum 28. Mai 2020 auf Tour durch Deutschland. Ich traf die Komikerin im Kolosseum in Lübeck, in ihrer Garderobe. Die Maskenbildnerin stylte gerade die Haare von Linda. Ich sagte auf Norddeutsch: „Moin“ , du bist ja gar nicht die Country-Sängerin. (War nur ein Gag von mir, die Sängerin heißt Linda Feller). Lisa sagte: „Nein, die Sängerin habe ich aber kürzlich kennengelernt“.

Lisa Feller hat zwei Kinder.

Sie erzählte: „Die Jungs sind 8 und 12 Jahre alt, mit denen mache ich immer gerne gemeinsam Urlaub in Schleswig-Holstein an der Ostsee, in der Nähe von Heiligenhafen.

Da ist ein toller schöner weißer Strand. Wir fahren immer nach Nessendorf in den Eselpark. Auf der Insel Fehmarn wollen die Jungs immer in den Galileo-Park, das finden sie dort super. Ich gehe oft am Hafen von Heiligenhafen spazieren. Am Hafen ist es herrlich und das Eis schmeckt so gut“.

Ich fragte was sich die Jungs zu Weihnachten wünschen?

Lisa antwortete: „Der 8-jährige bekommt Spielsachen von LEGO. Der Große wünscht sich ein Buch „MAGNUS CHASE“ – Band 3“. Anmerkung: Fantasy, Kinder- und Jugendliteratur, Dramedy, Thriller.

Was steht aktuell noch so an?

„Ich bereite schon die neue Tour für Herbst 2020 vor und werde auch noch in einigen TV Shows zu Besuch sein.

Außerdem bin ich jetzt gemeinsam mit DAPHNE DE LUXE und MELTEM KAPTAN neue Gastgeberin in der ARD Sendung LADIES NIGHT, für Gerburg Jahnke, darüber freue ich mich sehr.“

