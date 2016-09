LKA-SH: Ausgelegte Marzipanherzen in Kiel – Ein Fall Schwerer Erpressung

Kiel (ots) – Die in Kiel aufgefundenen Marzipanherzen stehen in Zusammenhang mit einer schweren Erpressung zum Nachteil eines Kieler Unternehmens. Die Polizei führt die Ermittlungen intensiv fort. Der Erpresser hat heute in den frühen Morgenstunden weitere Drohungen ausgesprochen, die sich gegen Schulen in Kiel richten. Die Polizei geht diesen Drohungen momentan nach und durchsucht gefahrenabwehrend drei Schulen. Die Polizei steht auch weiterhin in engem Austausch mit Verantwortlichen von Schule und Schulverwaltung. Wir werden Sie unverzüglich über die Ergebnisse der Durchsuchungen informieren. Die Ernsthaftigkeit und Gefährlichkeit der Drohungen können wir zurzeit nicht abschließend bewerten. Aus ermittlungstaktischen Gründen können zurzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Es wird jedoch auch weiterhin um Vorsicht bei aufgefundenen Lebensmitteln gebeten. Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Hinweise nimmt die Polizei unter dem Polizeiruf 110 entgegen.

Quelle: presseportal.de